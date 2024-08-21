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İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli, Roma dönemine ait sikkeler ve objelerle birlikte yakalandı. Operasyonda 67 sikke ve 16 obje ile bir dedektör ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli, Roma dönemine ait sikkeler ve objelerle yakalandı.

İzmir Ödemiş Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Yürütülen takip ve çalışmanın ardından savcılık koordinesinde operasyon gerçekleştiren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise, Roma dönemine ait 67 sikke ve 16 obje ile birlikte 1 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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