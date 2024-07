İzmir'de Taksiciye Kaldırım Taşıyla Saldıran Sanığa Hapis Cezası

İzmir'de taksiciye kaldırım taşıyla saldırarak gasbetmeye çalışan tutuklu sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taksici Selim Keleş, taraf avukatları ve hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen tutuklu sanık A.T. katıldı. Sanık A.T., daha önceki heyete savunmasına tam yapamadığını belirterek, yeniden savunma yapmak istediğini dile getirdi.

"Poşetin içindeki taşı alkol alırken üzerine oturmak için koymuştum"

Talebi kabul edilen A.T. yapmış olduğu savunmasında, "Yaptığım hatanın farkındayım. Aşırı alkollü olduğum için vurdum. Poşetin içindeki taşı alkol alırken üzerine oturmak için koymuştum. İçinde alkol var sanıp yanıma almışım. Vurduğum için çok pişmanım. Yağma gibi bir durumum yoktu. Eşim ve 3 yaşındaki oğlum ortada kaldı. Eşimle boşanma aşamasına geldik. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca A.T., taksicinin, babası ve amcasından 5 milyon lira para istediğini de öne sürdü.

"'5 milyon verin helalleşelim' dedim, onlar da bana '70 bin lira teklif ettiler'"

Müşteki taksici Selim Keleş de sanığın amcasının kendisini telefonla aradığını ve buluşmak istediğini ifade ederek, "Bir kafede oturduk. 'Helalleşelim, adını koyalım' dedi. Ben de durumun ciddiyetini anlattım. Ben felç kalsam ne olacaktı dedim. O gün öylesine '5 milyon verin helalleşelim' dedim. Onlar da bana 70 bin lira teklif ettiler" iddiasında bulundu.

Müşteki avukatı ise olayda kullanılan 3 kilo 600 gram ağırlığındaki parke taşını delil olarak, "taşla öldürmeye tam teşebbüs" konusunda inceleme yapılması için mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti de olayda kullanılan parke taşını suç delili olarak emanete alınmasına karar verdi. Ayrıca, müşteki taksici ve avukatı da sanığın 'öldürmeye tam teşebbüsten' yargılanmasını, ek iddianame düzenlenmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanığın "gece vakti silahla yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı savunmasında, insan olarak sanığın karşısında olduğunu belirterek müvekkilini kınadığını vurgulayıp, "Müvekkilim hakkında beraat talebinde bulunmuyorum. Ancak öldürmeye teşebbüs suçlamasına da karşı çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

8 yıl hapse çarptırıldı

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından, sanığı "gece vakti silahla yağma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 13 yıl hapse çarptırdı. Olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezada indirim yapan mahkeme heyeti, cezayı önce 9 yıl 9 aya sonra da iyi hal indirimi yaparak 8 yıl 1 ay 15 güne düşürdü.

Olayın geçmişi

Olay, 10 Ekim 2023'te, saat 22.00 sıralarında, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar ilçesinde 35 T 5656 plakalı taksi ile durakta bekleyen Salim Keleş'in aracına binen A.T., Buca ilçesine gitmek istediğini söyledi. Keleş, Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi'ne yaklaştığı sırada, müşteri cebindeki paraları vermesini belirterek, tehdit etti. Keleş'in direnmesi üzerine sonradan isminin A.T. olduğu öğrenilen şüpheli, yanında bulunan kaldırım taşı ile saldırarak gasbetmek istedi. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan olay yerinden kaçarken, aldığı darbelerle yaralanan sürücü Keleş ise taksi ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine gitti. Tedavi altına alınan Keleş'in ifadesi doğrultusunda polis inceleme başlattı. Araç kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen polis, saldırganın A.T. olduğunu belirledi. Görüntülerde A.T.'nin kaldırım taşı ile şoföre defalarca vurduğu ve taksici Keleş'in direnmesinin ardından para alamadan araçtan inip kaçtığı görüldü. Polis ekiplerinin adresine düzenlediği baskında yakalanan A.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan A.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR