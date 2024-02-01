İzmir'de taksi sürücüsüne silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsünün soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından silahla vurulması ile ilgili şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, " İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsü Oğuz Erge'nin aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanmasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA