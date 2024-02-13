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İzmir'de taksi şoförünü darbeden saldırgan adli kontrolle serbest

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İzmir'in Konak ilçesinde, eski sevgilisinin bindiği taksinin sürücüsünü darbeden saldırgan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırganın ilk ifadesinde, taksinin durmaması üzerine öfkelenerek sürücüsünü darbettiğini söylediği öğrenildi.

Taksi şoförü durmayınca öfkelenmiş

İzmir'de taksi şoförünü darbeden saldırgan adli kontrolle serbest

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, eski sevgilisinin bindiği taksinin sürücüsünü darbeden saldırgan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırganın ilk ifadesinde, taksinin durmaması üzerine öfkelenerek sürücüsünü darbettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, 10 Şubat saat 00.50 sıralarında Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi 3513 Sokak'ta yaşanmıştı. 35 T 5201 plakalı taksinin şoförü Kaya Özel (23), kendisine işaret eden bir kadını aracına aldıktan sonra ilerlemeye başlamış, bu sırada aracın arkasından gelen bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Öldüresiye darp edilen genç taksici, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, şahsın kimliğini tespit etti. Araca binen kadın müşterinin sevgilisi olduğu iddia edilen M.A. (26), Bornova'da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. M.A. ifade için emniyete götürüldü. Meydana gelen saldırı anı ise takside bulunan araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Durmadı diye öfkelenmiş

Taksiciyi darbeden M.A.'nın, araçtaki kadın yolcunun ayrıldığı sevgilisi olduğu, tartıştıkları sırada taksiyi durdurup bindiğini, peşinden gittiği taksinin şoförü Kaya Özel'i durması konusunda uyardığını ancak durmayınca öfkelendiğini ve olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Hırsızlık, tehdit, hakaret ve uyuşturucu gibi suçlardan da kaydının olduğu öğrenilen M.A., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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