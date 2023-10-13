Haberler ›› 3. Sayfa ›› İzmir'de Taksi Şoförüne Gasp Girişimi Kamerada

İzmir'de Taksi Şoförüne Gasp Girişimi Kamerada

İzmir'de bir kişinin gasp etmeye çalıştığı taksi şoförüne, kaldırım taşıyla saldırma anı araç kamerasınca kaydedildi. Şüpheli, daha sonra kaçarken polis tarafından yakalandı.