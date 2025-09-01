İzmir'de Tabancayla Vurulan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çiğli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda Yılmaz Doğan hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybederken, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, dışarı çıktıklarında Yılmaz Doğan (43) adlı bir kişiyi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayetin şüphelisinin V.K. (29) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli V.K. ile ona yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen S.Ş., K.A.T., M.A., A.D. ve Y.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
