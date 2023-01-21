İzmir'de tabanca imalatı operasyonu: 4 gözaltı 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkı tabancaların namlularını çevirerek tabanca imalatı yapılan adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkı tabancaların namlularını çevirerek tabanca imalatı yapılan adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancalar ve tabanca imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş KOM Büro Amirliği ekipleri, kurusıkı tabancaların namlularını çevirmek suretiyle satışa sunan 4 şüpheli ve adreslerini belirledi. 20 Ocak günü 8 ikamet ve 1 iş yerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 338 fişek, 29 tabanca şarjörü ve çok sayıda tabanca imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili B.Ü., Ö.A., E.C. ve A.Ü. adlı 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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