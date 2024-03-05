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İzmir'de Tabanca İle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bayındır ilçesinde tabanca ile sırtından vurulmuş halde bulunan 39 yaşındaki kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde tabanca ile sırtından vurulmuş halde bulunan 39 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tokatbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden Hüseyin Köpüklü (39), sırtından tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Köpüklü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kurtarılamadı

Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Köpüklü'nün cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın kim veya kimler tarafından yapıldığını belirlemek için çalışma başlattı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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