İzmir'de Süt Tankeri Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

İzmir'de Süt Tankeri Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun sol şeridinde yürüyen Yavuz Ezikoğlu, bir süt tankerinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'de süt tankerin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'de yolun sol şeridinde yürüyen bir yaya, süt tankerinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Torbalı ilçesi Ekoten Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayındır istikametinden Torbalı yönüne seyir halinde olan Hüseyin Ö. idaresindeki 35 AZA 717 plakalı süt tankeri; yolun en sol şeridinde, orta refüj kenarında yürüyen Yavuz Ezikoğlu'na çarptı. Kazanın etkisiyle Yavuz Ezikoğlu yola savrulurken olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ezikoğlu'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken sürücü Hüseyin Ö. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde Ezikoğlu'nun yolun sol şeridinde yürüdüğü görüldü. kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT AKSU - 3.Sayfa
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