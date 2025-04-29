İzmir'de Sürücüler Arasında Satırlı Kavga
İzmir Bayraklı'da iki sürücü arasında çıkan tartışma satırlı kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis elinde satır bulunan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir'de 2 sürücü arasında çıkan satırlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inerek birbirine saldıran sürücülerden birinin elinde satır bulunduğu görülürken olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan polis ekipleri elinde satır bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa