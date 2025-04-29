İzmir'de Sürücüler Arasında Satırlı Kavga

İzmir'de 2 sürücü arasında çıkan satırlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inerek birbirine saldıran sürücülerden birinin elinde satır bulunduğu görülürken olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan polis ekipleri elinde satır bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR