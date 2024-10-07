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İzmir'de Sürücü Diziyle Direksiyonu Kontrol Etti

İzmir'de Sürücü Diziyle Direksiyonu Kontrol Etti
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İzmir'in Konak ilçesinde bir sürücü, direksiyon yerine dizisini kullanarak makas atarak trafiği tehlikeye soktu. O anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

İzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu diziyle kontrol edip makas atarak trafiği tehlikeye sokarken, o anları videoya alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir'in Konak ilçesinde otomobil ile seyir halinde olan bir sürücü, otomobilini diziyle yönlendirerek kullandı. Trafikteki vatandaşların canını riske atan şahıs diziyle makas atarak ilerlerken o anları da video kaydına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları, "Babam: 'Bir daha makas atarsan kollarını keserim', Ben: " sözleriyle paylaştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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