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İzmir'de şüpheli araç kovalayan motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde şüphelendikleri bir aracın dur ihtarına uymaması üzerine takip başlatan motosikletli polis ekibi, virajı alamayıp bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

İzmir'de şüpheli araç kovalayan motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde şüphelendikleri bir aracın dur ihtarına uymaması üzerine takip başlatan motosikletli polis ekibi, virajı alamayıp bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Anadolu Caddesi Gümüşpala ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin şüphelendiği bir araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine aracı takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, yolda seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosiklette bulunan iki polis memuru E.İ. ve A.K. yola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralandıkları belirlenen polis memurları, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Hastane önüne çok sayıda polis memuru, yaralı meslektaşlarının durumunu öğrenmek için akın etti. Kol ve bacaklarında kırık olduğu belirlenen polis memurlarının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kaçan aracın yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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