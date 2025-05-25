Izmir'de Sulama Göletinde Boğulma Olayı: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Izmir'de Sulama Göletinde Boğulma Olayı: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Tire ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 72 yaşındaki Metin Özcan, kaybolduktan sonra cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'in Tire ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 72 yaşındaki Metin Özcan, hayatını kaybetti.

Olay, Tire'nin Eskioba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Özcan, dün öğleden sonra atıyla birlikte mahalledeki sulama göletine gitti. Atını bir yere bağlayan Özcan, serinlemek amacıyla giysilerini çıkararak gölete girdi. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamadı.

Babası Metin Özcan'dan haber alamayan oğlu Halil Özcan, gölet bölgesine giderek arama yaptı. Gölet kenarında babasına ait giysileri bulan Halil Özcan, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, boğulma ihtimali üzerinde durarak Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden yardım istedi. Bölgeye ulaşan özel donanımlı ekip, yaklaşık iki saat süren arama çalışmasının ardından talihsiz adamın cansız bedenine, göletin 5 metre derinliğinde ulaştı.

Metin Özcan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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