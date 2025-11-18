İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 14 Gözaltı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar ilçesinde "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "nitelikli yağma" suçlarına karıştıkları belirlenen M.M. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde helikopter destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt lideri M.M.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR