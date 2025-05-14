Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası

İzmir'de Su Ürünleri Denetimlerinde Cezalar ve El Koymalar

İzmir'de Su Ürünleri Denetimlerinde Cezalar ve El Koymalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 30 ilçede yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı faaliyetler nedeniyle toplam 321 bin TL idari para cezası kesildi ve çok miktarda su ürününe el konuldu.

İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 30 ilçede yapılan denetimlerde, kurallara ve yasaklara uymayan işletmelere toplam 321 bin 79 TL idari para cezası uygulanırken, 840 kilogram su ürünü ve yaklaşık 450 metre markasız av aracına el konuldu.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen denetimler il genelinde aralıksız devam ediyor. 13 Mayıs'ta il genelinde 30 ilçede yapılan denetimlerde birçok yasa dışı faaliyete müdahale edildi.

Buca'da depolara ceza yağdı

İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerince Buca ilçesindeki soğuk hava depolarında yapılan kontrollerde, avlanması yasak dönemde, stok tespiti yapılmamış toplam 715.90 kilogram su ürününe el konuldu. El konulan ürünler arasında 659 kilogram palamut, 12.9 kilogram kılıç balığı, 29 kilogram kalkan ve 15 kilogram ıstakoz yer aldı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren üç soğuk hava deposuna toplam 226 bin 659 TL idari para cezası uygulandı.

Dikili'de kalkan ve vatoz operasyonu

Dikili ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, perakende satış yerinde 2 adet ve toplam 2 bin 750 kilogram ağırlığında kalkan balığı tespit edildi. Satış yerine 37 bin 770 TL idari para cezası uygulanarak ürünlere el konuldu. Ayrıca Dikili balıkçı barınağında bir teknede yapılan kontrollerde, avlanması yasak olan 100 kilogram vatoz balığı ile yaklaşık 450 metre uzunluğunda markasız ağ tespit edildi. Tekne donatanına 18 bin 880 TL idari para cezası uygulanarak su ürünlerine ve av malzemelerine el konuldu.

Selçuk'ta orkinos tespiti

Selçuk ilçesinde yapılan denetimlerde ise BCD belgesi bulunmayan 21.5 kilogram mavi yüzgeçli orkinos bulunduran bir işletmeye 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı ve ürüne el konuldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Silah bırakma süreci ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Silah bırakma süreci ekonomiyi nasıl etkileyecek?
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.