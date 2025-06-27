İzmir'de Sosyal Medyada Uyuşturucu Kullanımını Özendiren Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Sosyal Medyada Uyuşturucu Kullanımını Özendiren Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren görüntüler paylaşan D.B. (26) tutuklandı. Evinin aramasında 167 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İzmir'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirme görüntüleri paylaşan bir şüpheli tutuklandı. Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan ve uyuşturucu kullanımını özendirici görüntüler içeren videolar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan kişinin Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan D.B. (26) olduğu tespit edildi. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde gerçekleştirdiği aramalarda 167 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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