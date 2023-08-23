İzmir'de Sokakta Ölü Bulunan Kişi İçin Soruşturma Başlatıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde bir kişi sokakta ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 43 yaşındaki Ali Arat'ın darp izlerine rastlanılmadan hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli bulunan ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı.