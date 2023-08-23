İzmir'de Sokakta Ölü Bulunan Kişi İçin Soruşturma Başlatıldı
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İzmir'in Bornova ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde bir kişi sokakta ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 43 yaşındaki Ali Arat'ın darp izlerine rastlanılmadan hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli bulunan ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu, şüpheli bulunan durum üzerine soruşturma başlatıldı.
Kemalpaşa Mahallesi 7057/1 Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptığı incelemede 43 yaşındaki Ali Arat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda darp izlerine rastlanılmayan Arat'ın şüpheli bulunan ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı.