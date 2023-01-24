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İzmir'de sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi 1620/22 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan F.A. ile Y.H. kahvehanede karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan ikili, kahvehane sahipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Sokakta da tartışmanın devam etmesi üzerine F.A. ve Y.H. yanlarındaki tabancalar ile birbirine ateş etti. Meydana gelen kavgada 2 kişi de yaralandı.

Öte yandan, Şüphelilerin tabancasından çıkan kurşun sokakta bulunan B.A. isimli vatandaşa da isabet etti. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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