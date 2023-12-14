İzmir'de Şirketleri Dolandıran Şüpheli Yakalandı

İzmir'de bir çok şirketi dolandıran ve 9 ayrı dosyadan 18 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli, Siber polisi tarafından yakalandı.

İzmir'de bir çok şirketi dolandıran ve 9 ayrı dosyadan 18 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli, Siber polisi tarafından yakalandı.

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, bir çok şirketi dolandırdığı tespit edilen A.C.'nin (50) adresi belirlendi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan A.C.'nin 9 ayrı dosyadan 18 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Şirketleri dolandırmış

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.C.'in, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, vergi usül kanununa muhalefet, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçlarını işlediği ve hakkında kesinleşmiş hapis cezasından firari olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR