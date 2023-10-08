İzmir'de sıra dışı hırsızlık olayı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir villa içerisine giren şahıs, terasta uyuyup içecek içti ve salıncakta zaman geçirdi. Ev sahibi polise haber verirken, yakalanan şahıs kendini savundu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde bahçe duvarını aşarak bir villaya giren şahıs, terasta uyudu, bahçedeki buzdolabından içecek içip salıncakta zaman geçirdi. Sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine gelen polislerin yakaladığı şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" dedi.

Çeşme Celal Bayar Mahallesi'nde saat 03.45'te, bahçe duvarını aşarak bir villa içerisine giren erkek şahıs, villanın terasında saatlerce uyudu. Bahçedeki buzdolabından 3 adet içecek içip salıncakta zaman geçiren bu sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" şeklinde konuştu.

Ev sahibi, şahsın 18 yaşında olması ve suç kaydının olmaması nedeniyle kendisinden şikayetçi olmadı. - İZMİR