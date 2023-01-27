İzmir'de şimşekler geceyi aydınlattı 3. Sayfa Haberleri İzmir'de şimşekler geceyi aydınlattı İzmir Çeşme'de etkisini göstermeye başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İzmir'de şimşekler geceyi aydınlattı İZMİR - İzmir Çeşme'de etkisini göstermeye başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren İzmir merkez ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli fırtınanın etkili olacağı uyarısının ardından ünlü tatil merkezi Çeşme'de sağanak etkisini göstermeye başladı. İlçede gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra art arda çakan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu. Cep telefonu kamerası ile güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı görüldü. Öte yandan sağanak yağışın etkisini sürdürmeye devam edeceği öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç Çeşme İzmir 3. Sayfa Haberler

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