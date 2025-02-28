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İzmir'de Silahlı Sol Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı

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İzmir'de, sosyal medya üzerinden silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarla yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İzmir'de sosyal medya hesaplarından silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere bu sabah saat 06.00'da gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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