İzmir'de Silahlı Sol Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı
İzmir'de, sosyal medya üzerinden silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarla yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
İzmir'de sosyal medya hesaplarından silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere bu sabah saat 06.00'da gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR