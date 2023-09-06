İzmir'de Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kıraathane işleten ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen K.G'nin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Y.A, özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan zanlı ise tutuklandı.