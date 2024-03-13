Üye Girişi
Haberler

İzmir'de silahlı saldırı sonucu genç hayatını kaybetti

Güncelleme:

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ve kafasına mermi isabet eden 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barış Mahallesi 299 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Demir (17) sokakta bulunduğu esnada bir araç yanına yanaştı. Araçta bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Demir'e tabancayla ateş açıldı. Kafasına mermi isabet eden genç kanlar içerisinde yere yığılırken, araç olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Demir, bir vatandaş tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Demir, burada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Silahlı saldırının olduğu yerde Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yürütürken, cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şerafettin Aydoğdu kimdir? İYİ Parti Samsun Yakakent Belediye Başkan adayı Şerafettin Aydoğdu kimdir? Hasan Budak kimdir? İYİ Parti Samsun Vezirköprü Belediye Başkan adayı Hasan Budak kimdir? Zikri Oğuz Pamuk kimdir? İYİ Parti Samsun Terme Belediye Başkan adayı Zikri Oğuz Pamuk kimdir? İsmail Kahramanoğlu kimdir? İYİ Parti Samsun Salıpazarı Belediye Başkan adayı İsmail Kahramanoğlu kimdir? Sedahmet Sancak kimdir? İYİ Parti Samsun Ladik Belediye Başkan adayı Sedahmet Sancak kimdir? Ahmet İçli kimdir? İYİ Parti Samsun Kavak Belediye Başkan adayı Ahmet İçli kimdir? Safi Gökçe kimdir? İYİ Parti Samsun Havza Belediye Başkan adayı Safi Gökçe kimdir? Hüseyin Köz kimdir? İYİ Parti Samsun Çarşamba Belediye Başkan adayı Hüseyin Köz kimdir? Hamdi Yıldız kimdir? İYİ Parti Samsun Bafra Belediye Başkan adayı Hamdi Yıldız kimdir? İsmet Çapaş kimdir? İYİ Parti Samsun Ayvacık Belediye Başkan adayı İsmet Çapaş kimdir? Barış Oypan kimdir? İYİ Parti Samsun Asarcık Belediye Başkan adayı Barış Oypan kimdir? Özkan Bolat kimdir? İYİ Parti Samsun Alaçam Belediye Başkan adayı Özkan Bolat kimdir? Erdal Koçbıyık kimdir? İYİ Parti Samsun 19 Mayıs Belediye Başkan adayı Erdal Koçbıyık kimdir? Eyüp Elmas kimdir? İYİ Parti Samsun Tekkeköy Belediye Başkan adayı Eyüp Elmas kimdir? Necattin Demirbaş kimdir? İYİ Parti Samsun İlkadım Belediye Başkan adayı Necattin Demirbaş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title