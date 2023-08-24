İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde Alsancak Mahallesi'nde bir otoparkın önünde silahla vurulan Selami Arslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın şüphelisi S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 7 mermi kovanı bulundu ve 2 mermi Arslan'ın otomobiline isabet ettiği belirlendi. Cinayetin, Arslan'ın kardeşi B.A. ile olan bir dava nedeniyle işlenmiş olabileceği öne sürüldü.