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İzmir'de Silahlı Saldırı Sonucu 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 çocuk babası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 çocuk babası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5733/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen üç çocuk babası Hayrullah Baş (43), husumetlisi Ö.S. ile karşılaştı. Bu esnada Ö.S., tabancasını çıkartarak husumetlisi Hayrullah Baş'a ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Baş, kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.S. olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Baş, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz adam hayatını kaybetti. Baş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Hayrullah Baş'ın cinayet zanlısı Ö.S.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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