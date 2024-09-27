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İzmir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bornova'da husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Esmer, hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan F.O., olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir şahıs, kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 09.10 sıralarında ilçeye bağlı Ergene Mahallesi 540. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay içmek için kıraathaneye giden Hüseyin Esmer (40), husumetlisi F.O.'nun (27) kendisini takip ettiğini fark ederek kıraathanenin içine doğru kaçtı. F.O., bu sırada Esmer'e tabanca ile 4 el ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermiler ile ağır yaralanan adam, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Esmer, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet şüphelisi F.O., polis merkezine giderek teslim oldu. Polis olay yerinde inceleme yaparken, saldırıda ölen Hüseyin Esmer'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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