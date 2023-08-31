İzmir'de silahlı kavga: 71 yaşındaki adam öldü, 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada evinin balkonundayken göğsüne pompalı tüfek saçması isabet etmesi sonucu 71 yaşındaki yaşlı adamın ölmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 23 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö. ve Ş.Ö. henüz bilinmeyen sebepten dolayı M.G., N.E., E.T. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu balkonda oturan Hüseyin Çiçek (71), göğsünden, M.G. bacak kısmından, N.E. elinden ve E.T. bacak kısmından yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erken Çiçek'in babası olduğu öğrenilen Hüseyin Çiçek'in cenazesi, ailesi yakınları ve sevenlerinin katılımıyla Buca Kırıklar Yeni Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı.

2 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan N.E, E.Ö, M.G, E.T isimli şahıslar adli mercilere sevk edilirken, olayın faili S.Ö. ve S.A.'nın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi. - İZMİR