İzmir'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kavga, Hilal Mahallesi'nde S.Ç. ile Alican Ö. arasında çıkan tartışmanın ardından çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen Gerçek C. ile yeğeni Alican Ö. tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.