İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.40 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların bıçak ve tabanca kullandığı kavgada M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan Emircan Övüç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR