İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kavga anları yer alıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde 3 kişinin yaralandığı, evinin balkonunda oturan kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kozaağaç Mahallesi 220 Sokak'ta 23 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında pompalı tüfekten ateşlenen kurşun isabet etmesiyle Hüseyin Çiçek'in ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki grubun sokakta karşılaşıp birbirlerine ateş açtıkları sonra olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Buca'da 23 Ağustos Çarşamba günü, 220 Sokak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in (71) göğsüne pompalı tüfekten ateşlenen kurşun isabet etmişti. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiçek, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklanmış, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.