İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan silahlı kavgada evinin balkonunda oturan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde 3 kişinin yaralandığı, evinin balkonunda oturan kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan S.Ö, S.A, N.E, E.Ö, M.G. ve E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.Ö. ve S.A. tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Ağustos Çarşamba günü, 220 Sokak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in (71) göğsüne pompalı tüfekten ateşlenen kurşun isabet etmişti. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiçek ve kavgada yaralanan 3 kişiden Hüseyin Çiçek, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.