İzmir'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Mustafa Kemal Mahallesi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve A.D. tarafından ateş edilen Yılmaz, hastanede hayatını kaybetmiştir. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştır.