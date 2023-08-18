İzmir'de silahlı gasp zanlısı polise direndi
3. Sayfa Haberleri
İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerine girerek cep telefonu gasp eden şüpheli, polis ekiplerine silah çekerek kaçmaya çalıştı. Ancak polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı yakalandı. Olayda yaralanan zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İzmir'in Konak ilçesinde "Dur" ihtarına uymayarak polise silah çeken gasp zanlısı, bacağından vurularak yakalandı.
Anafartalar Caddesi'ndeki iş yerine giren B.A. (26), tabanca tehdidiyle müşterilerden Kongo uyruklu H.F'nin cep telefonunu gasbetti.
Gasp sonrası, dükkan sahibi F.Y'nin yakını E.A. ile şüpheli B.A. arasındaki kavgayı görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kaçmak istediği sırada B.A'ya "Dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak ekiplere silah çeken şüpheli, sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve yakalandı.
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.