İzmir'de silahlı gasp zanlısı polise direndi

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerine girerek cep telefonu gasp eden şüpheli, polis ekiplerine silah çekerek kaçmaya çalıştı. Ancak polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı yakalandı. Olayda yaralanan zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.