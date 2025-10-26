Haberler

İzmir'de Silahlı Gasp: İki Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Silahlı Gasp: İki Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Foça'da bir büfede silahlı gasp girişiminde bulunan iki kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde bir büfede silahlı gasp yapan 2 şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Olay, dün Foça ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi bir büfede silahlı gasp girişiminde bulundu. Büfe sahibini darbeden şüpheliler, olayın ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin S.A. ve A.Ş. isimli 2 erkek şahıs olduğu belirlendi. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin yeri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda S.A. ve A.Ş.'nin gözaltına alınmak istendiği sırada S.A., polis ekiplerine silah doğrultarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle S.A.'nın elindeki silah alınarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan S.A. ve A.Ş., işlemleri için emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken, A.Ş. ise serbest bırakıldı. Öte yandan şüpheli şahısların yanlarında bulundurduğu silahın ise çalıntı olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
