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İzmir'de silah ticareti yapan şüphelilere operasyon

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Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla operasyon gerçekleştiren ekiplerin adreslerde yaptığı aramada; 10 ruhsatsız tabanca, 16 pompalı tüfek, 2 adet av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 52 bin Türk lirası ile bin 620 dolar nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Bornova 3-sayfa Güncel izmir Suç

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