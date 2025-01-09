İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı

İzmir'de polis ekipleri tarafından 26 ayrı adrese gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan suç örgütü belirlendi. Yasa dışı silah ve mühimmat satışı yaparak gelir sağladıkları, aynı zamanda suç örgütlerine silah temin ettikleri belirlenen şüpheli şahısların ev, iş yeri, araç, depo ve atölyeleri olmak üzere 26 ayrı adrese baskın yapıldı.

Çok sayıda ruhsatsız silah bulundu

Belirlenen adreslere özel harekat destekli gerçekleştirilen aramalarda, 102 tabanca, 59 tabanca şarjörü, 14 tüfek, 3 bin 709 tabanca fişeği, 192 tabanca sürgüsü ve 1 tabanca namlusu ele geçirildi.

Olayla ilgili belirlenen 17 şüpheliden 15'i gözaltına alınırken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR