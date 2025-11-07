Haberler

İzmir'de 'Saraçlar' Suç Örgütüne Operasyon: 23 Gözaltı

İzmir'de 'Saraçlar' Suç Örgütüne Operasyon: 23 Gözaltı
Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen operasyonda, 'Saraçlar' suç örgütüne mensup 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi olduğu saptandı. Kamu görevlileri de dahil olan şüphelilere yönelik işlemler adliyeye sevk ile devam ediyor.

İzmir'de 'Saraçlar' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, 'Saraçlar' suç örgütüne yönelik İzmir merkezli geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kamu personeli 23 şüpheli gözaltına alındı.

1 milyar 800 milyon para hareketi

Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt üyeleri ve bağlantılı kişilerin 'yağma', 'rüşvet', 'uyuşturucu madde ticareti', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karıştıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da bir miktar esrar, 3 çek, 1 milyon TL değerinde 1 adet senet, 98 adet uyuşturucu hap ve 34 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

23 şüpheli adliyede

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
