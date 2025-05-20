İzmir'de Şampiyonluk Kutlamalarında Döner Bıçaklı Çocuklar Gözaltına Alındı

İzmir'de Şampiyonluk Kutlamalarında Döner Bıçaklı Çocuklar Gözaltına Alındı
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına döner bıçaklarıyla katılan 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk, polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada tepki toplayan olayın ardından, çocuklar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına ellerindeki döner bıçaklarıyla katılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 16 ve 17 yaşındaki holiganlar serbest kaldı.

Trenyol Süper Lig'in 36. haftasında, Kayserispor'u mağlup edip bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıktı. Kentin cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Yaya geçişine kapalı olan Konak Tüneli'nde ise taraftarlar yaya olarak yürüyerek şampiyonluğu kutladı. Tüneldeki 2 kişinin ellerinde döner bıçaklarıyla yürüdüğü görüntüler ise sosyal medyaya düştü ve büyük tepki topladı.

Serbest kaldılar

Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen 2 kişinin, 16 ve 17 yaşlarındaki çocuk oldukları ortaya çıktı. Döner bıçaklarıyla yürüyen G.D. (16) ve F.Ş. (17) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Döner bıçaklı holiganlar, emniyetteki işlemlerin ardından serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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