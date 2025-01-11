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İzmir'de Sahte Polis Gaspı: 100 Bin Euro ve 67 Bin Lira Çalındı

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İzmir'in Bornova ilçesinde sahte polis olduklarını beyan eden şüpheliler, iki kişiyi kelepçeleyerek 100 bin Euro ve 67 bin Türk Lirası paralarını gasbetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

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İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde 2 kişinin yaşadığı eve girip, şahıslara polis olduklarını söyleyen şüpheliler, girdikleri evdeki 2 kişiyi önce kelepçeledi, sonra da 100 bin Euro ve 67 bin Türk Lirası nakit parayı alıp kaçtı. Yağmacıların peşine düşen polis ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak günü Bornova ilçesi Meriç Mahallesi'nde meydana gelen rehin alma ve nitelikli yapma olayıyla ilgili çalışma başlattı. W.A. ve S.İ. adlı kişilerin evine gelip, kendilerine polis süsü vererek içeri giren, 2 kişiyi kelepçeleyerek 100 bin Euro ve 67 bin Türk Lirası parayı gasbeden yağmacıların peşine düşen polis, detaylı bir çalışma başlattı.

Kıskıvrak yakalandılar

Polis ekipleri, yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin A.U.ve İ.C.olduğunu tespit edip 7 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.C. ifadesinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü., B.Ş., İ.B. ve A.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; O.Ş. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir'de Sahte Polis Gaspı: 100 Bin Euro ve 67 Bin Lira Çalındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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