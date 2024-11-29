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İzmir'de Sahte Kiralama Şebekesine Operasyon: 2 Tutuklama

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İzmir'in Konak ilçesinde aynı evi sahte kontratlarla birden fazla kişiye kiralayan dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde aynı evi sahte kontratlarla birden fazla kişiye kiralayarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bulunan bir dairenin birden fazla kişiye kiralanıp dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda O.C.D., Ö.D. ve Ö.K.'nin, kendilerine ait daireyi müşterilere gösterip başka bir daire üzerine sahte kontrat ile bir yıllık peşin şeklinde kiraladıkları belirlendi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C.D. ve Ö.D. tutuklanırken, Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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