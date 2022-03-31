İzmir'de sahte içki imalathanelerine baskında 7 gözaltı

SEFERİHİSAR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından 4 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda sahte içki ve üretim malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu, Sarılar Mahallesi ve Seferihisar Turgut Mahallesi'nde 4 farklı adreste kaçak/sahte bandrollü içki üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere ise 29 ve 30 Mart tarihlerinde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Seferihisar ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 80 litre sahte rakı, 978 litre sahte şarap, 9 litre sahte viski, 10 litre sahte votka, 200 şişe sahte bandrollü ve bandrolsüz içki, 3 bin 840 adet sahte TAPSK bandrolü, bin 750 adet taklit marka etiketi, 320 adet boş şişe ve 6 alkollü içki aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - İZMİR