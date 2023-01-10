Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İzmir'de beklenen sağanak yağış il genelinde etkisini gösterirken caddeler ve birçok yerde su birikintileri oluştu.

İzmir'de beklenen sağanak yağış il genelinde etkisini gösterirken caddeler ve birçok yerde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşarken, basın çalışanları da bir valeye yolun karşısına geçmesi için yardım etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur il genelinde etkili oldu. Etkisini zaman zaman artıran yağışın nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışlar; İzmir'in Konak ilçesi başta olmak üzere birçok ilçeyi ve günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerdeki bazı cadde ve sokaklar sağanağın etkisiyle göle döndü. Yağmurun iş çıkışı saatine denk gelmesi sebebiyle caddelerde yoğun bir trafik oluştu. Öte yandan, basın ekipleri bir valenin yoğun yağıştan dolayı oluşan su birikintilerinden dolayı karşıya geçemediği görünce vatandaşa yardım etti. - İZMİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title