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İzmir'de Şafak Operasyonuyla 143 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Şafak Operasyonuyla 143 Şüpheli Yakalandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranmakta olan 143 şahsı yakalamak için 103 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 264 personel görev aldı.

İzmir'de aranan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı şafak operasyonunda 143 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde bu sabah saatlerinde 103 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. 264 personelle belirlenen 103 adrese yönelik baskınlar gerçekleştirilirken, firari durumdaki 143 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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