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İzmir'de Şafak Operasyonu: 149 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Şafak Operasyonu: 149 Şüpheli Yakalandı
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Ülke genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 149 şüpheli yakalanarak emniyete teslim edildi. Operasyonda 243 emniyet personeli görev aldı.

Ülke genelinde gerçekleşen ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda, İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 149 şüpheli yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik Türkiye genelinde operasyon gerçekleştirildi. İzmir'de 243 emniyet personelinin katıldığı, 21 Eylül'de başlayan ve 24 saat süren dev operasyonda, saat 06.00'da eş zamanlı olarak 122 adrese baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 149 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa izmir Suç

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