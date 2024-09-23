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İzmir'de Şafak Operasyonu: 149 Gözaltı

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Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda İzmir'de 149 şüpheli yakalandı. Operasyona 243 emniyet personeli katıldı ve çeşitli suçlardan aranan zanlılar adli mercilere teslim edildi.

İzmir'de aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu: 149 gözaltı

İZMİR - Ülke genelinde gerçekleşen ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 149 şüpheli yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik Türkiye genelinde operasyon gerçekleştirildi. İzmir'de 243 emniyet personelinin katıldığı, 21 Eylül'de başlayan ve 24 saat süren dev operasyonda, saat 06.00'da eş zamanlı olarak 122 adrese baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 149 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

İzmir'de Şafak Operasyonu: 149 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Türkiye İzmir

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