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İzmir'de Şafak Operasyonu: 143 Şüpheli Yakalandı

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İzmir'de aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 143 şüpheli yakalandı. Operasyon, 103 adreste eş zamanlı olarak yapıldı.

Aranan şahıslar şafak operasyonuyla yakalandı

İZMİR - İzmir'de aranan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı şafak operasyonunda 143 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde bu sabah saatlerinde 103 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. 264 personelle belirlenen 103 adrese yönelik baskınlar gerçekleştirilirken, firari durumdaki 143 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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