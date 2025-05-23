İzmir'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdür Yardımcısı ve Katip Tutuklandı

İzmir'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdür Yardımcısı ve Katip Tutuklandı
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İzmir'de bir avukattan rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı ve icra katibi tutuklandı. Olay, avukatın şikayeti üzerine polisin müdahalesiyle yaşandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde bir avukattan istediği rüşveti alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı ve icra katibi, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatını hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ve icra katibi B.B. (26), avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç.'nin durumu şikayet etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kendisinden rüşvet istenildiği öne sürülen avukat, şüphelileri yakalatmak için istenilen 200 bin lirayı vereceğini kendilerine söyledi.

Suçüstü yakalandılar

Avukat D.Ç. ile şüphelilerden İcra Müdür Yardımcısı Y.D. önceki gün akşam saatlerinde bir kafede buluştu. D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim ettiği esnada harekete geçen polis ekipleri şüpheli Y.D.'yi suçüstü yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında katip B.B. de kısa süre sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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