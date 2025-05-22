İzmir'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdür Yardımcısı ve Katip Suçüstü Yakalandı

İzmir'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdür Yardımcısı ve Katip Suçüstü Yakalandı
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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli İcra Müdür Yardımcısı ve bir icra katibi, bir avukattan rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli İcra Müdür Yardımcısı ve icra katibi, bir avukattan istediği rüşveti alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatını hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ve icra katibi B.B.(26), avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç.'nin durumu şikayet etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kendisinden rüşvet istenildiği öne sürülen avukat, şüphelileri yakalatmak için istenilen 200 bin lirayı vereceğini kendilerine söyledi.

Suçüstü yakalandılar

Avukat D.Ç. ile şüphelilerden İcra Müdür Yardımcısı Y.D. dün akşam saatlerinde bir kafede buluştu. D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim ettiği esnada harekete geçen polis ekipleri şüpheli Y.D.'yi suç üstü yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında katip B.B. de kısa süre sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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