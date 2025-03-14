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İzmir'de Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde elinde çuval bulunan bir şahıs, polisten kaçarken yakalandı. Çuvaldan 4 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 72 adet tabanca fişeği çıktı. Şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde polisi görünce elindeki çuvalı tarlaya atan ve kaçan şüpheli, kısa kovalamacanın ardından yakalandı. Çuvalın içerisinde 4 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 72 adet tabanca fişeği olduğu belirlenirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 12 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Yedieylül Mahallesi 5610 Sokakta, elinde çuval bulunan bir şahsa yaklaştı. Şüphelinin elindeki çuvalı tarlaya atarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan T.A. (24) adlı şüphelinin, tarlaya attığı çuval içerisinde ise 4 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 72 adet tabanca fişeği olduğu görüldü.

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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